Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Drôles d'animaux !

Lucie Brunellière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un joli recueil de comptines autour des animaux, qui propose une découverte sensorielle : c'est en caressant la matière que le son se déclenche. Une fabrication exceptionnelle pour une découverte sensorielle des comptines Pour déclencher ses comptines, le tout-petit va devoir agir sur son livre. C'est en caressant les plumes de la poule, la fourrure du lapin ou de l'âne, la carapace de la tortue et celle de l'escargot, ou encore les écailles du crocodile, que les comptines vont se déclencher. Les puces cachées sous les matières permettent la magie des sens. C'est grâce au toucher que les comptines se font entendre, ainsi, l'enfant développe sa motricité fine. Les plus grandes comptines d'animaux célèbres Le rock'n'roll des gallinacées, Un petit lapin, Ah, les crocodiles ! , Mon âne, Oh, l'escargot ! et La famille tortue. Les six comptines sont des incontournables de la petite enfance. Les illustrations de Lucie Brunellière, très lumineuses, cachent de nombreux détails rigolos qui plairont aux petits, et constitueront des clins d'oeil pour les plus grands. Un livre avec des piles longue durée AAA.

Par Lucie Brunellière
Chez Editions Milan

|

Auteur

Lucie Brunellière

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres à toucher

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Drôles d'animaux ! par Lucie Brunellière

Commenter ce livre

 

Drôles d'animaux !

Lucie Brunellière

Paru le 15/10/2025

10 pages

Editions Milan

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408059705
9782408059705
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.