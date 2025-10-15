Drôles d'animaux !

Un joli recueil de comptines autour des animaux, qui propose une découverte sensorielle : c'est en caressant la matière que le son se déclenche. Une fabrication exceptionnelle pour une découverte sensorielle des comptines Pour déclencher ses comptines, le tout-petit va devoir agir sur son livre. C'est en caressant les plumes de la poule, la fourrure du lapin ou de l'âne, la carapace de la tortue et celle de l'escargot, ou encore les écailles du crocodile, que les comptines vont se déclencher. Les puces cachées sous les matières permettent la magie des sens. C'est grâce au toucher que les comptines se font entendre, ainsi, l'enfant développe sa motricité fine. Les plus grandes comptines d'animaux célèbres Le rock'n'roll des gallinacées, Un petit lapin, Ah, les crocodiles ! , Mon âne, Oh, l'escargot ! et La famille tortue. Les six comptines sont des incontournables de la petite enfance. Les illustrations de Lucie Brunellière, très lumineuses, cachent de nombreux détails rigolos qui plairont aux petits, et constitueront des clins d'oeil pour les plus grands. Un livre avec des piles longue durée AAA.