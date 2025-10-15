Un renard sous les étoiles

Un petit garçon a perdu sa peluche dans le parc. Sa famille a beau chercher, le doudou reste introuvable. Dans la nuit qui suit, un joli renard se poste devant la fenêtre de la chambre du garçonnet. L'animal semble demander de l'aide. L'enfant décide alors de le suivre. Mais qu'est-ce qui l'attend au bout de cette course extraordinaire ? Un joli conte hivernal Rob Biddulph réussit un récit plein tendresse et de poésie sur l'entraide, la complicité et la magie des relations entre un enfant et un animal. Un conte qui délivre aussi un message : il faut savoir écouter son coeur. Un album magnifiquement illustré Des dessins superbes aux couleurs de la nature sous la neige et de la nuit bleutée, une couverture qui brille avec ses étoiles et ses flocons... Toute l'ambiance d'un conte d'hiver !