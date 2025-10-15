Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Un renard sous les étoiles

Sylvie Lucas, Rob Biddulph

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un petit garçon a perdu sa peluche dans le parc. Sa famille a beau chercher, le doudou reste introuvable. Dans la nuit qui suit, un joli renard se poste devant la fenêtre de la chambre du garçonnet. L'animal semble demander de l'aide. L'enfant décide alors de le suivre. Mais qu'est-ce qui l'attend au bout de cette course extraordinaire ? Un joli conte hivernal Rob Biddulph réussit un récit plein tendresse et de poésie sur l'entraide, la complicité et la magie des relations entre un enfant et un animal. Un conte qui délivre aussi un message : il faut savoir écouter son coeur. Un album magnifiquement illustré Des dessins superbes aux couleurs de la nature sous la neige et de la nuit bleutée, une couverture qui brille avec ses étoiles et ses flocons... Toute l'ambiance d'un conte d'hiver !

Par Sylvie Lucas, Rob Biddulph
Chez Editions Milan

|

Auteur

Sylvie Lucas, Rob Biddulph

Editeur

Editions Milan

Genre

Milan

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un renard sous les étoiles par Sylvie Lucas, Rob Biddulph

Commenter ce livre

 

Un renard sous les étoiles

Rob Biddulph trad. Sylvie Lucas

Paru le 15/10/2025

32 pages

Editions Milan

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408058159
9782408058159
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.