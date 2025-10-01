COFFRET Grand Quiz des Générations NED

Millenial ou boomer ? Choisissez votre camp ! Un jeu de questions-réponses pour découvrir si vous connaissez si bien la génération dont vous aimez tant vous moquer. Une disquette ? Un biper ? Un émoji ? Un meme ? De la technologie en passant par les chansons ou le vocabulaire, les millennials et les boomers peuvent enfin s'affronter en toute sécurité. Parfait pour une soirée de jeux en famille, vous trouverez votre compte même si vous faites partie de la Gen Z : plus de 300 questions pour tester votre QI générationnel. Le coffret comprend : - 1 buzzer en métal de 6 cm de diamètre pour être le preum's à répondre - des cartes avec 300 questions - un livret avec les règles du jeu