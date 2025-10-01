Inscription
COFFRET Grand Quiz des Générations NED

A préciser, Xxx

ActuaLitté
Millenial ou boomer ? Choisissez votre camp ! Un jeu de questions-réponses pour découvrir si vous connaissez si bien la génération dont vous aimez tant vous moquer. Une disquette ? Un biper ? Un émoji ? Un meme ? De la technologie en passant par les chansons ou le vocabulaire, les millennials et les boomers peuvent enfin s'affronter en toute sécurité. Parfait pour une soirée de jeux en famille, vous trouverez votre compte même si vous faites partie de la Gen Z : plus de 300 questions pour tester votre QI générationnel. Le coffret comprend : - 1 buzzer en métal de 6 cm de diamètre pour être le preum's à répondre - des cartes avec 300 questions - un livret avec les règles du jeu

Par A préciser, Xxx
Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Jeux

COFFRET Grand Quiz des Générations NED

A préciser, Xxx

Paru le 01/10/2025

4 pages

Hachette

16,90 €

ActuaLitté
9782017295112
