Dans les arbres fleurissent des pierres

Entre l'oeuvre d'un grand écrivain qui n'a cessé d'interroger le visible et celle d'un grand artiste qui a toujours porté sur sa pratique le regard d'un philosophe, la rencontre était inévitable. Elle a eu lieu en 2022, lors d'une rétrospective consacrée par le musée Voorlinden au plasticien italien Giuseppe Penone. Celui-ci, lecteur assidu de Nooteboom, tenait à dialoguer avec lui en encadrant sa propre exposition de poèmes de l'auteur néerlandais. Nooteboom s'est alors lancé dans une exploration empathique de l'univers de l'Italien, attentif à tout ce qui les lie : la fascination pour les éléments - pierre, eau, terre, végétal -, le temps infiniment long du cosmos, le mystère de la présence humaine dans le monde. Il nous offre ici le fruit de ce travail : quarante mini-essais qui, soutenus par les reproductions d'oeuvres de Penone et les photographies de Simone Sassen, nous invitent à la contemplation visuelle et poétique de deux univers en miroir.