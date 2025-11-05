Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Dans les arbres fleurissent des pierres

Philippe Noble, Cees Nooteboom

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre l'oeuvre d'un grand écrivain qui n'a cessé d'interroger le visible et celle d'un grand artiste qui a toujours porté sur sa pratique le regard d'un philosophe, la rencontre était inévitable. Elle a eu lieu en 2022, lors d'une rétrospective consacrée par le musée Voorlinden au plasticien italien Giuseppe Penone. Celui-ci, lecteur assidu de Nooteboom, tenait à dialoguer avec lui en encadrant sa propre exposition de poèmes de l'auteur néerlandais. Nooteboom s'est alors lancé dans une exploration empathique de l'univers de l'Italien, attentif à tout ce qui les lie : la fascination pour les éléments - pierre, eau, terre, végétal -, le temps infiniment long du cosmos, le mystère de la présence humaine dans le monde. Il nous offre ici le fruit de ce travail : quarante mini-essais qui, soutenus par les reproductions d'oeuvres de Penone et les photographies de Simone Sassen, nous invitent à la contemplation visuelle et poétique de deux univers en miroir.

Par Philippe Noble, Cees Nooteboom
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Philippe Noble, Cees Nooteboom

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans les arbres fleurissent des pierres par Philippe Noble, Cees Nooteboom

Commenter ce livre

 

Dans les arbres fleurissent des pierres

Cees Nooteboom trad. Philippe Noble

Paru le 05/11/2025

128 pages

Actes Sud Editions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330213572
9782330213572
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.