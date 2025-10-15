Le trésor des terres de ruines Tome 1 . Avec 1 paper toy, Edition limitée

Une grande aventure animalière dans un univers d'héroïc fantasy. La légende raconte qu'un terrible pirate sillonnait les mers à la recherche de fabuleux trésors. Mais lorsqu'il mit la main sur une relique maudite lui donnant un pouvoir infini, il fut contraint de se cacher jusqu'à sombrer dans l'oubli. Les années passèrent, puis les décennies, et enfin les siècles... Deux aventuriers pas vraiment expérimentés découvrirent alors un coffre... par pur hasard. Dans ce coffre, une carte leur indiquait le chemin jusqu'au légendaire pirate oublié. La formidable aventure en Terre de Ruines pouvait alors commencer