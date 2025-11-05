Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Lost and Lassoed

Lyla Sage, Ariane Mirbeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Teddy Andersen est une incorrigible optimiste qui fait toujours passer les autres avant elle-même. Mais dernièrement, son monde a été légèrement bouleversé : sa meilleure amie, Emmy Ryder, n'a plus beaucoup de temps à lui accorder, la santé de son père se dégrade et sa patronne lui annonce qu'elle ferme boutique. Désoeuvrée et indécise pour la première fois de sa vie, elle accepte une proposition qu'elle n'aurait jamais considérée autrement : jouer les baby-sitters pour Gus Ryder - son meilleur ennemi. Le pire dans tout ça ? Elle va devoir vivre chez ce cow-boy acariâtre. Sans l'étriper.

Par Lyla Sage, Ariane Mirbeau
Chez J'ai lu

|

Auteur

Lyla Sage, Ariane Mirbeau

Editeur

J'ai lu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lost and Lassoed par Lyla Sage, Ariane Mirbeau

Commenter ce livre

 

Lost and Lassoed

Lyla Sage trad. Ariane Mirbeau

Paru le 05/11/2025

384 pages

J'ai lu

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290416310
9782290416310
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.