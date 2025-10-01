The Summer Hikaru Died Tome 6

Alors que Yoshiki s'était résolu à vivre aux côtés de ce "quelque chose" ayant remplacé son ami Hikaru, le mystérieux Tanaka, un homme qui semble connaître la nature de cet être surnaturel, apparaît devant lui. Décidant de mener l'enquête sur les portails reliant l'autre monde et le monde humain, ils se dirigent vers Ashidori et, plus précisément, leur camarade Maki qui subit d'étranges manifestations surnaturelles...