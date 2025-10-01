Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

The Summer Hikaru Died Tome 6

Mokumokuren, Manon Debienne, Sayaka Okada

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors que Yoshiki s'était résolu à vivre aux côtés de ce "quelque chose" ayant remplacé son ami Hikaru, le mystérieux Tanaka, un homme qui semble connaître la nature de cet être surnaturel, apparaît devant lui. Décidant de mener l'enquête sur les portails reliant l'autre monde et le monde humain, ils se dirigent vers Ashidori et, plus précisément, leur camarade Maki qui subit d'étranges manifestations surnaturelles...

Par Mokumokuren, Manon Debienne, Sayaka Okada
Chez Pika Edition

|

Auteur

Mokumokuren, Manon Debienne, Sayaka Okada

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Summer Hikaru Died Tome 6 par Mokumokuren, Manon Debienne, Sayaka Okada

Commenter ce livre

 

The Summer Hikaru Died Tome 6

Mokumokuren trad. Manon Debienne, Sayaka Okada

Paru le 01/10/2025

196 pages

Pika Edition

7,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043300172
9791043300172
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.