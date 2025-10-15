Inscription
La spiritualité monastique

Christophe Vuillaume, Claude Peifer

Beaucoup visitent nos monastères sans toujours s'interroger sur le seul essentiel : quel esprit / Esprit habite ces hommes et ces femmes ? C'est là le seul sens authentiquement chrétien du terme "Spiritualité" : la vie même que Dieu répand et suscite en nous. Si de nombreux essais traitent d'aspects particuliers de la tradition monastique et de son histoire, il n'existe pas en français de compendium aussi complet de la spiritualité des moines basée essentiellement sur l'Ecriture Sainte et la liturgie. Le Père Claude Peifer (? 2014) ne se contente pas d'exposer ce qui la constitue, mais initie un dialogue entre cet héritage multiséculaire et la mentalité moderne. Exposé exhaustif et méthodique dans lequel on sent pourtant respirer l'authentique expérience de l'auteur qui a assumé les charges de formateur et d'Abbé. Finalement, quelle pertinence a cette spiritualité aujourd'hui ? Cet ouvrage sera des plus utiles aux formateurs et aux supérieurs de nos communautés monastiques.

Paru le 15/10/2025

420 pages

Saint-Léger éditions

24,00 €

9782385224936
