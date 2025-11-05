Mlle Moriarty, je présume ?

Jamais Charlotte Holmes n'aurait imaginé que son prochain client serait son ennemi juré, Moriarty lui-même ! Celui-ci veut lui confier une mission très particulière : retrouver sa fille, dont il n'a plus de nouvelles depuis qu'elle a intégré une mystérieuse communauté. Dans ce village des Cornouailles recouvert par les brumes, démêler le vrai du faux ne sera pas une mince affaire. Mais plus l'enquête avance, plus Charlotte s'interroge sur les intentions de Moriarty : cherche-t-il à tester ses talents de détective, ou bien à la prendre au piège dans ce véritable nid de vipères ?