Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Mlle Moriarty, je présume ?

Cécile Desthuilliers, Sherry Thomas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jamais Charlotte Holmes n'aurait imaginé que son prochain client serait son ennemi juré, Moriarty lui-même ! Celui-ci veut lui confier une mission très particulière : retrouver sa fille, dont il n'a plus de nouvelles depuis qu'elle a intégré une mystérieuse communauté. Dans ce village des Cornouailles recouvert par les brumes, démêler le vrai du faux ne sera pas une mince affaire. Mais plus l'enquête avance, plus Charlotte s'interroge sur les intentions de Moriarty : cherche-t-il à tester ses talents de détective, ou bien à la prendre au piège dans ce véritable nid de vipères ?

Par Cécile Desthuilliers, Sherry Thomas
Chez J'ai lu

|

Auteur

Cécile Desthuilliers, Sherry Thomas

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mlle Moriarty, je présume ? par Cécile Desthuilliers, Sherry Thomas

Commenter ce livre

 

Mlle Moriarty, je présume ?

Sherry Thomas trad. Cécile Desthuilliers

Paru le 05/11/2025

448 pages

J'ai lu

7,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290414101
9782290414101
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.