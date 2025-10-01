Ultra-Trails

Plongez au coeur de 100 des plus beaux et brutaux ultramarathons de la planète : de la toundra glacée de Suède aux dunes du Sahara, en passant par les déserts des Etats-Unis, les jungles d'Amérique du Sud, les chemins sauvages des Alpes en Europe, les côtes océaniennes et les contreforts de l'Himalaya... Les défis d'endurance humaine ultimes, dans les plus somptueux paysages que le monde a à offrir. Enrichi de cartes, statistiques, interviews et photographies saisissantes, ce livre constitue le guide définitif de l'ultrarunning.