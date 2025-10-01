Inscription
Ultra-Trails

Jen Benson, Sim Benson, Susie Chan

Plongez au coeur de 100 des plus beaux et brutaux ultramarathons de la planète : de la toundra glacée de Suède aux dunes du Sahara, en passant par les déserts des Etats-Unis, les jungles d'Amérique du Sud, les chemins sauvages des Alpes en Europe, les côtes océaniennes et les contreforts de l'Himalaya... Les défis d'endurance humaine ultimes, dans les plus somptueux paysages que le monde a à offrir. Enrichi de cartes, statistiques, interviews et photographies saisissantes, ce livre constitue le guide définitif de l'ultrarunning.

Par Jen Benson, Sim Benson, Susie Chan
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Jen Benson, Sim Benson, Susie Chan

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Course à pieds

Ultra-Trails

Jen Benson, Sim Benson

Paru le 01/10/2025

288 pages

Hugo et Compagnie

29,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791042901790
