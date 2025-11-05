Inscription
Roman francophone

Trahi

Astrid Mougins, Monica McCarty

Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, Duncan Campbell a dû fuir son clan et les Highlands. De retour après dix ans d'exil, il est déterminé à laver son honneur. Très vite, son chemin croise celui de Jeannie Grant. Des années plus tôt, il l'a aimée dès le premier regard et lui a promis de l'épouser. Mais de terribles événements les ont séparés et, désormais, Duncan n'éprouve plus envers Jeannie que de la rage et de la haine. Mais quand on chasse le désir, il finit toujours par revenir...

Par Astrid Mougins, Monica McCarty
Chez J'ai lu

|

Auteur

Astrid Mougins, Monica McCarty

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Trahi

Monica McCarty trad. Astrid Mougins

Paru le 05/11/2025

320 pages

J'ai lu

7,90 €

9782290255339
© Notice établie par ORB
