Bible Dieu avec nous

L'Emmanuel

Très répandue dans la monde anglo-saxon, la pratique du Bible Journaling (annotation personnelle de la Bible) consiste à utiliser une Bibles avec des marges larges, qui permettent de s'approprier la Parole de Dieu et de noter ses réflexions personnelles, ou dessiner en marge du texte saint. De plus en plus de catholiques francophones ont été conquis par cette pratique mais sans avoir de support adapté pour la mettre en oeuvre. Cette Bible, la première Bible catholique française de cette catégorie, permettra aux catholiques de France de pouvoir, à leur tour, enrichir leur foi en personnalisant leur lecture. Sa fabrication soignée, avec couverture en tissu et titre au fer chaud, ses signets, ses cavaliers bibliques inclus, en fait un très beau cadeau à faire ou se faire.

Par L'Emmanuel
Chez Editions Emmanuel

Auteur

Editeur

Genre

Bibles

Bible Dieu avec nous

Paru le 17/10/2025

3096 pages

49,90 €

9782384333363
