Amis mortels

Le héros qui a du mordant ! Même s'il est le plus mignon de tous, Tizombi n'en reste pas moins un zombie à l'appétit insatiable. Il croque tout ce qui passe à portée de sa dentition acérée. Tout, sauf la jeune Margotik, son amoureuse humaine. Mais si la jeune fille aime toujours autant partager du temps avec ses amis zombies, elle aimerait bien avoir un petit animal de compagnie. On peut compter sur Tizombi, FatAl et Tékaté pour essayer de satisfaire les désirs de leur amie bien vivante. Mais pas sûr qu'un teckel zombie ou un chat mort-vivant la comble de joie ...