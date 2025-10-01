Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Amis mortels

Christophe Cazenove, William, Elodie Jaquemoire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le héros qui a du mordant ! Même s'il est le plus mignon de tous, Tizombi n'en reste pas moins un zombie à l'appétit insatiable. Il croque tout ce qui passe à portée de sa dentition acérée. Tout, sauf la jeune Margotik, son amoureuse humaine. Mais si la jeune fille aime toujours autant partager du temps avec ses amis zombies, elle aimerait bien avoir un petit animal de compagnie. On peut compter sur Tizombi, FatAl et Tékaté pour essayer de satisfaire les désirs de leur amie bien vivante. Mais pas sûr qu'un teckel zombie ou un chat mort-vivant la comble de joie ...

Par Christophe Cazenove, William, Elodie Jaquemoire
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Christophe Cazenove, William, Elodie Jaquemoire

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Amis mortels par Christophe Cazenove, William, Elodie Jaquemoire

Commenter ce livre

 

Amis mortels

Christophe Cazenove, William

Paru le 01/10/2025

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041116447
9791041116447
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.