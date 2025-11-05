L'Empire des Femmes L'Intégrale

Au royaume de Sapientia, les femmes règnent et les hommes ne sont que des esclaves à leur service. Chaque année, les jeunes filles riches choisissent leur géniteur parmi les vainqueurs d'un tournoi sanglant de gladiateurs. Adona est la fille de la grande organisatrice de l'événement. Peu encline à la violence de l'arène, elle n'a pas hâte de participer aux enchères. Elle doit pourtant trouver son candidat. Car devenir mère pourrait bien lui permettre de protéger son frère jumeau... Elios fait partie des sélectionnés du tournoi. Son but ? Survivre à tout prix pour capturer Adona afin de faire pression sur sa mère et renverser cet injuste système matriarcal. Pour chacun, le combat ne fait que commencer, et la révolution se met en marche... L'intégrale tant attendue de l'épopée antisexiste de Cassandre Lambert, en version reliée collector !