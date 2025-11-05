Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

L'Empire des Femmes L'Intégrale

Cassandre Lambert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au royaume de Sapientia, les femmes règnent et les hommes ne sont que des esclaves à leur service. Chaque année, les jeunes filles riches choisissent leur géniteur parmi les vainqueurs d'un tournoi sanglant de gladiateurs. Adona est la fille de la grande organisatrice de l'événement. Peu encline à la violence de l'arène, elle n'a pas hâte de participer aux enchères. Elle doit pourtant trouver son candidat. Car devenir mère pourrait bien lui permettre de protéger son frère jumeau... Elios fait partie des sélectionnés du tournoi. Son but ? Survivre à tout prix pour capturer Adona afin de faire pression sur sa mère et renverser cet injuste système matriarcal. Pour chacun, le combat ne fait que commencer, et la révolution se met en marche... L'intégrale tant attendue de l'épopée antisexiste de Cassandre Lambert, en version reliée collector !

Par Cassandre Lambert
Chez Editions Didier

|

Auteur

Cassandre Lambert

Editeur

Editions Didier

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Empire des Femmes L'Intégrale par Cassandre Lambert

Commenter ce livre

 

L'Empire des Femmes L'Intégrale

Cassandre Lambert

Paru le 05/11/2025

768 pages

Editions Didier

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782278132133
9782278132133
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.