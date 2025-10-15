Inscription
En bocal

Linda Louis

ActuaLitté
Apprenez à préparer vos conserves maison et gagnez en autonomie alimentaire ! Que vous choisissiez des bocaux stérilisés, des confitures gourmandes, ou des préparations lactofermentées et au vinaigre, chaque technique permet de conserver vos aliments pendant des années, avec ou sans énergie. Cette nouvelle édition propose plus de plus de 100 recettes faciles et créatives et de nombreuses astuces pour maîtriser les 7 techniques essentielles : stérilisation, lactofermentation, vinaigre, huile, confitures, sirops et bocaux prêts-à-manger. Grâce à des pages pratiques, découvrez comment réaliser des conserves sûres, savoureuses et variées, adaptées à toutes vos envies, du quotidien aux préparations plus élaborées. Transformez votre cuisine en garde-manger durable et gourmand, et savourez le plaisir de cuisiner maison.

Par Linda Louis
Chez Editions La Plage

|

Auteur

Linda Louis

Editeur

Editions La Plage

Genre

Conserves

En bocal

Linda Louis

Paru le 22/10/2025

256 pages

Editions La Plage

29,95 €

9782383385530
