Quand la France perd la mémoire

De Clovis au général de Gaulle, chaque figure historique incarnait une valeur fondatrice de la France : patriotisme, liberté de culte, racines chrétiennes, mérite, panache, universalisme, intégration... Or depuis 30 ans, la France a perdu la mémoire, les Français ont oublié leur récit national qui forgeait leur unité. Il permettait d'intégrer à la culture française des individus venus d'horizons les plus lointains et s'inscrivait dans une volonté pédagogique de faire aimer la France à tous. L'histoire forme à la citoyenneté, c'est une des grandes leçons oubliées par les Français. Elle insuffle des valeurs comme le civisme, le goût de l'effort, le respect des lois, la foi en la République... La patrie doit redevenir un héritage partagé entre tous les Français, car un pays qui n'a plus d'histoire est un peuple qui n'a plus d'avenir... Si nous voulons marcher vers le futur, retournons toujours à nos racines... L'historien Dimitri Casali est l'auteur de plus de 40 ouvrages, dont plusieurs best sellers : l'Altermanuel de l'Histoire de France, L'Histoire de France interdite ou encore le Larousse de Napoléon. Il collabore régulièrement avec la presse écrite, la radio et la télévision. Il est aussi le créateur des spectacles musicaux Historock, L'Histoire de France et de Napoléon, l'Opéra Rock qui ont déjà réuni plus de 20 000 jeunes...