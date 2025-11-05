Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Quand la France perd la mémoire

Dimitri Casali

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De Clovis au général de Gaulle, chaque figure historique incarnait une valeur fondatrice de la France : patriotisme, liberté de culte, racines chrétiennes, mérite, panache, universalisme, intégration... Or depuis 30 ans, la France a perdu la mémoire, les Français ont oublié leur récit national qui forgeait leur unité. Il permettait d'intégrer à la culture française des individus venus d'horizons les plus lointains et s'inscrivait dans une volonté pédagogique de faire aimer la France à tous. L'histoire forme à la citoyenneté, c'est une des grandes leçons oubliées par les Français. Elle insuffle des valeurs comme le civisme, le goût de l'effort, le respect des lois, la foi en la République... La patrie doit redevenir un héritage partagé entre tous les Français, car un pays qui n'a plus d'histoire est un peuple qui n'a plus d'avenir... Si nous voulons marcher vers le futur, retournons toujours à nos racines... L'historien Dimitri Casali est l'auteur de plus de 40 ouvrages, dont plusieurs best sellers : l'Altermanuel de l'Histoire de France, L'Histoire de France interdite ou encore le Larousse de Napoléon. Il collabore régulièrement avec la presse écrite, la radio et la télévision. Il est aussi le créateur des spectacles musicaux Historock, L'Histoire de France et de Napoléon, l'Opéra Rock qui ont déjà réuni plus de 20 000 jeunes...

Par Dimitri Casali
Chez Fayard

|

Auteur

Dimitri Casali

Editeur

Fayard

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quand la France perd la mémoire par Dimitri Casali

Commenter ce livre

 

Quand la France perd la mémoire

Dimitri Casali

Paru le 05/11/2025

224 pages

Fayard

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213731988
9782213731988
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.