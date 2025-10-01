Inscription
#Manga

404 Demons Tome 5

Aurélie Lafosse-Marin, Mochi

Momotarô face à son piège le plus mortel ! Les véritables intentions du démon Shinonome se révèlent enfin : il traque les "grenades", ces humains dotés du pouvoir de manipuler le qi, dont l'énergie vitale constitue un mets de choix pour les démons. Kaito découvre avec effroi que plusieurs innocents ont été capturés pour satisfaire cet appétit monstrueux. Déterminé à les sauver, ce dernier élabore un stratagème des plus périlleux. Il propose à Shinonome un échange contre une "grenade" d'exception. Pour que son plan fonctionne, il doit faire croire que Saruhiko est son amant éperdument amoureux ! Cette mascarade les mène sur le yacht de Shinonome, mais... C'est là qu'ils tombent nez à nez... avec Aruji Kokonoe !

Par Aurélie Lafosse-Marin, Mochi
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Aurélie Lafosse-Marin, Mochi

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

404 Demons Tome 5

Mochi trad. Aurélie Lafosse-Marin

Paru le 01/10/2025

176 pages

Bamboo Editions

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791041112586
