Shin Tokyo Tome 1

Il existe un lieu mystérieux où sont envoyés les criminels condamnés à mort afin d'y être exécutés par des gardiens tous plus impitoyables les uns que les autres : l'Underground. Une classe d'élèves de première de Tokyo s'y retrouve piégée après avoir assisté au suicide de leur professeur principal. Parmi eux, Yomi et Yami, des frères jumeaux, tentent d'échapper à la sentence mortelle du bourreau qui les attend, tandis que leurs camarades périssent les uns après les autres... Parviendront-ils à survivre à cet enfer ?