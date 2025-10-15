Inscription
#Manga

Shin Tokyo Tome 1

Fédoua Lamodière, Kenji Sakaki

Il existe un lieu mystérieux où sont envoyés les criminels condamnés à mort afin d'y être exécutés par des gardiens tous plus impitoyables les uns que les autres : l'Underground. Une classe d'élèves de première de Tokyo s'y retrouve piégée après avoir assisté au suicide de leur professeur principal. Parmi eux, Yomi et Yami, des frères jumeaux, tentent d'échapper à la sentence mortelle du bourreau qui les attend, tandis que leurs camarades périssent les uns après les autres... Parviendront-ils à survivre à cet enfer ?

Par Fédoua Lamodière, Kenji Sakaki
Chez Mangetsu

Auteur

Fédoua Lamodière, Kenji Sakaki

Editeur

Mangetsu

Genre

Shonen/garçon

Shin Tokyo Tome 1

Kenji Sakaki trad. Fédoua Lamodière

Paru le 15/10/2025

208 pages

Mangetsu

7,95 €

9782382813553
© Notice établie par ORB
