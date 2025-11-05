Avant, il y a ma meilleure amie, Mab, et il y a moi, Elk. Il y a l'histoire de notre amitié depuis nos dix ans. Il y a tout ce que nous aimons, les choses infiniment grandes et les choses infiniment belles. Les labyrinthes, la physique quantique, la poésie. Tout ce qui nous rassemble. Après, il y a moi, Elk, et ma meilleure amie, Mab. Sa présence partout, tout le temps, qui me hante. Il y a tout ce que l'on ne s'est pas dit et tout ce que l'on se dit encore. Tout ce qui nous rend inséparables, au-delà de tout. Entre les deux, il y a une fête, une nuit, une route. Il y a nous, avant, après.