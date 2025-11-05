Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Nous, avant, après

Marie-Anne de Béru, Jenny Valentine

Avant, il y a ma meilleure amie, Mab, et il y a moi, Elk. Il y a l'histoire de notre amitié depuis nos dix ans. Il y a tout ce que nous aimons, les choses infiniment grandes et les choses infiniment belles. Les labyrinthes, la physique quantique, la poésie. Tout ce qui nous rassemble. Après, il y a moi, Elk, et ma meilleure amie, Mab. Sa présence partout, tout le temps, qui me hante. Il y a tout ce que l'on ne s'est pas dit et tout ce que l'on se dit encore. Tout ce qui nous rend inséparables, au-delà de tout. Entre les deux, il y a une fête, une nuit, une route. Il y a nous, avant, après.

Par Marie-Anne de Béru, Jenny Valentine
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Marie-Anne de Béru, Jenny Valentine

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

Nous, avant, après par Marie-Anne de Béru, Jenny Valentine

Nous, avant, après

Jenny Valentine trad. Marie-Anne de Béru

Paru le 05/11/2025

208 pages

L'Ecole des Loisirs

14,00 €

9782211341523
