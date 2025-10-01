Inscription
Rock'n'roll Suicide

Louise Laborie

Lionel, mi dandy mi croque-mort, chante du Sinatra tous les lundis soirs au Ballroom, la grosse salle de concert de sa bourgade en bord de mer. Au bout du rouleau, il décide de mettre fin à ses jours. Mais avant, il veut pour sa dernière scène jouer ses propres chansons qu'il a composé dans le secret depuis des années. Mais voilà qu'une de ses partitions se retrouvent entre les mains d'un groupe de jeunes rockeurs qui s'en emparent sans l'accord de son auteur. Le succès est phénoménal et le mensonge sur lequel il repose, lourd à assumer...

Louise Laborie
Chez Sarbacane Editions

Louise Laborie

Sarbacane Editions

Divers

Rock'n'roll Suicide

Louise Laborie

Paru le 01/10/2025

208 pages

Sarbacane Editions

26,00 €

9791040804574
