Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Promenades égyptologiques dans Paris

Angela Stienne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au détour des rues pavées et derrière les façades familières de Paris sommeillent des histoires venues d'Egypte. La capitale garde la trace d'une fascination française pour cette civilisation antique. Mais cette fascination ne s'est pas construite sans maladresses. Des "histoires de fantômes" nous rappellent les nuances et les zones d'ombre de l'égyptologie naissante : récits effacés, archives fragmentaires, expositions incongrues, corps momifiés abandonnés... Dans une approche mêlant narration historique et dimension poétique, Angela Stienne, égyptologue spécialiste des momies, redonne vie à ces histoires oubliées qui jalonnent les rues parisiennes. Cette promenade égyptologique nous emmène dans les galeries du musée du Louvre, sur la place de la Concorde, au cimetière du Père-Lachaise, dans les passages couverts et jusqu'au château de Rueil-Malmaison. On y rencontre les grands noms de l'égyptologie - Dominique Vivant Denon, Jean-François Champollion, Auguste Mariette - mais aussi des personnages silencieux dont l'histoire se lit dans les rues de Paris et dans les salles de musées, pour celles et ceux qui savent regarder, chercher les indices, être guidés. Richement illustré, notamment de documents exhumés d'archives oubliées, ce livre offre une expérience unique de découverte de l'égyptologie et de l'égyptomanie parisienne, tout en affirmant un regard résolument engagé pour une meilleure éthique de nos musées et de nos collections. Une invitation à réfléchir, à contempler, et à découvrir Paris autrement.

Par Angela Stienne
Chez Armand Colin

|

Auteur

Angela Stienne

Editeur

Armand Colin

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Promenades égyptologiques dans Paris par Angela Stienne

Commenter ce livre

 

Promenades égyptologiques dans Paris

Angela Stienne

Paru le 05/11/2025

184 pages

Armand Colin

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782200639624
9782200639624
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.