Promenades égyptologiques dans Paris

Au détour des rues pavées et derrière les façades familières de Paris sommeillent des histoires venues d'Egypte. La capitale garde la trace d'une fascination française pour cette civilisation antique. Mais cette fascination ne s'est pas construite sans maladresses. Des "histoires de fantômes" nous rappellent les nuances et les zones d'ombre de l'égyptologie naissante : récits effacés, archives fragmentaires, expositions incongrues, corps momifiés abandonnés... Dans une approche mêlant narration historique et dimension poétique, Angela Stienne, égyptologue spécialiste des momies, redonne vie à ces histoires oubliées qui jalonnent les rues parisiennes. Cette promenade égyptologique nous emmène dans les galeries du musée du Louvre, sur la place de la Concorde, au cimetière du Père-Lachaise, dans les passages couverts et jusqu'au château de Rueil-Malmaison. On y rencontre les grands noms de l'égyptologie - Dominique Vivant Denon, Jean-François Champollion, Auguste Mariette - mais aussi des personnages silencieux dont l'histoire se lit dans les rues de Paris et dans les salles de musées, pour celles et ceux qui savent regarder, chercher les indices, être guidés. Richement illustré, notamment de documents exhumés d'archives oubliées, ce livre offre une expérience unique de découverte de l'égyptologie et de l'égyptomanie parisienne, tout en affirmant un regard résolument engagé pour une meilleure éthique de nos musées et de nos collections. Une invitation à réfléchir, à contempler, et à découvrir Paris autrement.