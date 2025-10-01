Inscription
Abécédaire du 13 novembre

Catherine Brun

Dix ans après les attaques terroristes du 13 novembre 2015, les plaies ne se sont pas refermées. Il est d'autant plus nécessaire de prendre la mesure des traces et des impacts de cet événement monstre dans et pour la société française. Cet abécédaire, conçu par l'équipe " Ecrire le 13 novembre, écrire les terrorismes " propose de le faire en interrogeant les témoignages ou chroniques, romans et récits, pièces de théâtre, poèmes, chansons, bandes dessinées, ouvrages de littérature de jeunesse et théâtre jeunes publics qui leur ont fait écho. Contre les synthèses de façade, ses éclats alphabétiques prennent acte des désagrégations. Ils permettent à chaque lectrice et lecteur de s'emparer du choc et de ses répliques, pour entrer en dialogue avec des subjectivités créatrices.

Par Catherine Brun
Chez Hermann

Auteur

Catherine Brun

Editeur

Hermann

Genre

Actualité médiatique France

Abécédaire du 13 novembre

Catherine Brun

Paru le 08/10/2025

220 pages

Hermann

24,00 €

9791037043535
