#Essais

Concours Attaché territorial, Attaché principal Externe, interne et 3e voie

Damien Falco, Charlotte Lamure

ActuaLitté
Les attachés territoriaux exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou des communes ou des directeurs d'établissements publics ... Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire et social. Cet ouvrage propose une préparation complète aux concours externe, interne et 3e voie d'Attaché territorial (Catégorie A). Il propose une préparation à l'ensemble des épreuves : - Epreuves écrites d'admissibilité - Composition (externe). - Note dans la spécialité à partir d'un dossier (externe). - Rapport avec solutions opérationnelles à partir d'un dossier (interne et 3e voie). - Epreuves orales d'admission - Entretien avec le jury. - Oral de langue (externe, facultatif pour l'interne). La préparation pas à pas pour réussir- Cadre d'emplois des attachés territoriaux : toutes les infos à connaître. - Les connaisances : les savoirs essentiels à maîtriser en 10 fiches. - Les bonnes méthodes : toute la méthodologie et les conseils pour progresser. - Les entraînements : 8 sujets d'annales corrigés pour s'évaluer. - Les PLUS offerts : des sujets d'annales à télécharger sur dunod. com.

Par Damien Falco, Charlotte Lamure
Chez Dunod

|

Auteur

Damien Falco, Charlotte Lamure

Editeur

Dunod

Genre

Concours administratifs

Paru le 05/11/2025

384 pages

Dunod

25,90 €

9782100880188
