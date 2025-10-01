Inscription
#Essais

Le roi des surprises

Vincent Caut, Romain Pujol

ActuaLitté
Quand on vit avec Avni, les surprises, c'est tous les jours ! Avec ses pouvoirs parfois incontrôlables, son envie de bien-faire et sa maladresse légendaire, rien ne se déroule jamais comme prévu - et c'est bien plus rigolo ainsi ! Un tome 12 qui célèbre l'inattendu Le récit long de ce 12e tome entraine Avni et ses amis au coeur de la jungle, dans une succession de gags qui vont les contraindre à improviser et à apprécier l'imprévu. Avni nous avait habitué à des surprises, nous voilà gâtés ! Une série qui monte ! Publiée tous les mois dans le magazine Toboggan , Avni est LA série qui monte. BD, romans, jeux, audio : l'animal vraiment non-identifié préféré des enfants se décline sur de nombreux supports pour leur plus grand bonheur.

Par Vincent Caut, Romain Pujol
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Vincent Caut, Romain Pujol

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Humour

Le roi des surprises

Vincent Caut, Romain Pujol

Paru le 01/10/2025

64 pages

Bayard jeunesse

11,00 €

9791036385155
