#Roman francophone

Les heures fragiles

Virginie Grimaldi

ActuaLitté
Diane a toujours eu des rêves simples. Un mari, deux enfants, un métier qui lui plaît, c'est plus que ce qu'elle osait espérer. Le jour où Seb la quitte, son monde vacille. Absorbée par sa peine, elle ne voit pas que le drame se joue ailleurs. Tout près d'elle, dans cette chambre qui fait face à la sienne, les rires de sa fille s'épuisent. Lou a seize ans, le mal de grandir, et son premier chagrin d'amour lui arrache plus que des larmes. Quand Diane comprend, elle est prête à tout pour l'aider. Y compris à retourner vers un passé qu'elle avait fui. Ensemble, mère et fille marchent sur un fil. Sous leurs pas, le torrent de la vie gronde et emporte avec lui les heures fragiles.

Par Virginie Grimaldi
Chez Flammarion

|

Auteur

Virginie Grimaldi

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Les heures fragiles par Virginie Grimaldi

Commenter ce livre

 

Les heures fragiles

Virginie Grimaldi

Paru le 05/11/2025

336 pages

Flammarion

20,90 €

ActuaLitté
9782080498823
© Notice établie par ORB
