Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Soufre

Nicolas Druart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Répétez trois fois son nom et priez pour rester en vie". Cette légende urbaine de l'Homme-Allumettes, le capitaine Antoine Aubert n'y croit guère. Jusqu'à ce qu'il hérite du meurtre filmé de deux adolescentes dans une cabine du téléphérique toulousain. Une odeur de soufre pour seule trace du tueur mystique. L'affaire prend des proportions vertigineuses quand une youtubeuse y consacre une vidéo et que des milliers de personnes réalisent l'invocation. Pour ne rien arranger, des phénomènes étranges se déroulent à la fête foraine de la ville. Mais comment traquer un individu qui a plus de traits communs avec un fantôme qu'avec un être humain ? GRAND PRIX DU 12E FESTIVAL SANS NOM MULHOUSE A propos de l'auteur Originaire du Sud-Ouest, Nicolas Druart a écrit de nombreux thrillers, dont Nuit blanche (Grand Prix du Suspense psychologique, 2018), L'Enclave (Prix de l'Embouchure, 2021), Cinabre (Prix Infiniment Quiberon, 2022 ; Prix HarperCollins Poche, 2023). "Frissons garantis dans ce polar très sanglant de Nicolas Druart". Jade Olivier, Version Femina "Nicolas Druart s'installe durablement dans le peloton des meilleurs auteurs de polars français". Yves Gabay, La Dépêche du Midi

Par Nicolas Druart
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Nicolas Druart

Editeur

HarperCollins France

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Soufre par Nicolas Druart

Commenter ce livre

 

Soufre

Nicolas Druart

Paru le 01/10/2025

352 pages

HarperCollins France

8,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033923794
9791033923794
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.