"Répétez trois fois son nom et priez pour rester en vie". Cette légende urbaine de l'Homme-Allumettes, le capitaine Antoine Aubert n'y croit guère. Jusqu'à ce qu'il hérite du meurtre filmé de deux adolescentes dans une cabine du téléphérique toulousain. Une odeur de soufre pour seule trace du tueur mystique. L'affaire prend des proportions vertigineuses quand une youtubeuse y consacre une vidéo et que des milliers de personnes réalisent l'invocation. Pour ne rien arranger, des phénomènes étranges se déroulent à la fête foraine de la ville. Mais comment traquer un individu qui a plus de traits communs avec un fantôme qu'avec un être humain ? GRAND PRIX DU 12E FESTIVAL SANS NOM MULHOUSE A propos de l'auteur Originaire du Sud-Ouest, Nicolas Druart a écrit de nombreux thrillers, dont Nuit blanche (Grand Prix du Suspense psychologique, 2018), L'Enclave (Prix de l'Embouchure, 2021), Cinabre (Prix Infiniment Quiberon, 2022 ; Prix HarperCollins Poche, 2023). "Frissons garantis dans ce polar très sanglant de Nicolas Druart". Jade Olivier, Version Femina "Nicolas Druart s'installe durablement dans le peloton des meilleurs auteurs de polars français". Yves Gabay, La Dépêche du Midi