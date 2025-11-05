Inscription
#Essais

Comment les chats nous apprennent à résister au fascisme

Santiago Artozqui, Stewart Reynolds

Les chats, maîtres absolus du sans-gêne et du chaos stratégique, mettent en oeuvre depuis des siècles, l'air de rien, des tactiques de survie face à l'oppression. Il est grand temps pour nous, humains, de nous y intéresser. Comment les chats nous apprennent à résister au fascisme révèle en onze leçons les secrets pour déjouer les tentatives de domination et reprendre le pouvoir. Qu'il s'agisse de rester agile et imprévisible, de veiller à toujours avoir les griffes acérées ou de réclamer son dû avec l'aplomb d'un matou affamé, ce livre distille des enseignements aussi subversifs que pratiques contre l'autoritarisme. Alors, invoquez le félin qui sommeille en vous ! Les chats ne demandent pas la permission : pourquoi le feriez-vous ?

Santiago Artozqui, Stewart Reynolds
Chez Flammarion

Santiago Artozqui, Stewart Reynolds

Flammarion

Sciences politiques

Comment les chats nous apprennent à résister au fascisme

Stewart Reynolds trad. Santiago Artozqui

Paru le 05/11/2025

96 pages

Flammarion

16,00 €

9782080498809
