Le jour où Rose a disparu

Certaines renaissances font trembler plus d'une vie A Toulon, Aïda est embauchée à la Maison des femmes, un lieu unique où l'on soigne et accompagne celles qui tentent de se relever de violences. Peu à peu, elle s'attache à cet endroit à part, à ses patientes, à son équipe... mais reste sur ses gardes avec le jardinier bénévole, dont les silences la dérangent autant qu'ils l'intriguent. A des centaines de kilomètres de là, Rose ouvre les yeux dans un hôpital de Bruxelles. Elle n'a plus aucun souvenir de sa vie d'avant. Le seul indice dont elle dispose, c'est cette inscription griffonnée sur sa hanche : un numéro de téléphone et un prénom, à moitié effacés. Rose et Aïda ne se sont jamais vues, ne se connaissent pas. Elles ne savent pas encore que leurs destins sont intimement liés. Julien Sandrel nous entraîne dans un roman à couper le souffle, où les émotions frappent le coeur et les rebondissements tiennent en haleine jusqu'à la dernière page. Une histoire puissante, incandescente, traversée de lumière, de rage de vivre et d'espoir. "Sans doute le roman le plus fort de Julien Sandrel [... ] Un roman sensible, impossible à lâcher et dont on garde la trace, longtemps". Adèle Bréau A propos de l'auteur Julien Sandrel a connu un succès fulgurant dès son 1er roman, La Chambre des merveilles (Calmann-Lévy, 2018), qui a été traduit en 27 langues, adapté au théâtre et au cinéma, et a obtenu plusieurs prix littéraires. La popularité de l'auteur, qui compte désormais 2 millions de lecteurs, ne s'est jamais démentie depuis. Il vit à Paris et est originaire de Hyères.