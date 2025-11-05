Alpes, au-delà des limites

"Sur certaines arêtes, je ne ressentais pas de tension, mais une connexion profonde avec la montagne. L'effort disparaissait, le temps s'arrêtait, mon corps ne faisait plus qu'un avec l'environnement. C'est pour ces moments que je vis". Kilian Jornet Relier 82 sommets de plus de 4000 mètres, en seulement 19 jours... Dans ce beau livre illustré, Kilian Jornet revient sur son périple exceptionnel à travers les Alpes. Repoussant les limites de ses connaissances, affrontant des conditions météo parfois difficiles ou des terrains dégradés par le réchauffement climatique, Kilian a réalisé un exploit physique, technique mais surtout mental. Des rires partagés avec ses amis sur les crêtes aux heures de solitude en altitude, des levers de soleil pourpres aux nuits fantomatiques de pleine lune, la légende de l'ultra trail nous partage sa quête intérieure pour mieux sonder ses motivations et dissiper ses peurs.