#Essais

Comment meurent les saints ?

Jacques Gauthier

"Je rentre à la maison". "C'est si beau ce que je vois ! " "Mon Dieu, je vous aime ! " Les paroles des saints au seuil de la mort nous éclairent sur ce grand passage. "Nous sommes venus au monde pour ressusciter, et non pour mourir" , disait le pape François. Et Léon XIV, au lendemain de son élection, évoquait saint Ignace d'Antioche, qui écrivait à l'approche de son martyre : "Il est bon pour moi de mourir pour m'unir au Christ. Mon enfantement approche. Laissez-moi recevoir la pure lumière". Cette ultime aventure, les saints l'ont vécue en plénitude, et leur mort, même douloureuse, est déjà baignée dans la lumière de Dieu. En suivant ces "fous admirables" , Jacques Gauthier nous aide à nous préparer à la mort, à appréhender les fins dernières, à vivre dès à présent du mystère de la communion des saints, avec François d'Assise, Charles de Foucauld, Thérèse de Lisieux, Maximilien Kolbe, Carlo Acutis et bien d'autres. Un livre à parcourir comme un album de famille, pour vivre dès ici-bas, et quel que soit l'âge, en pèlerins d'espérance. Jacques Gauthier a été professeur de théologie à l'université Saint-Paul d'Ottawa. Marié et père de famille, poète et essayiste, il a publié quatre-vingt-cinq ouvrages, dont de nombreuses biographies de saints.

Chez Artège

Genre

Vie des saints

Paru le 01/10/2025

240 pages

18,90 €

