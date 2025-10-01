Inscription
#Essais

La fabrique du mensonge criminel

Philippe Gaudin

ActuaLitté
Jonathann Daval en larmes aux obsèques de l'épouse qu'il a tuée. Marc Demeulemeester organisant des battues pour retrouver le beau-fils qu'il a assassiné. Cécile Bourgeon incarnant la mère éplorée devant les caméras... Tous partagent le même cynisme : transformer leur crime en spectacle, leur culpabilité en victimisation. Philippe Gaudin explore l'univers glaçant de ces criminels qui ne se contentent pas de tuer. Ils mentent, manipulent, jouent la comédie avec une audace stupéfiante. De l'affaire Daval aux serial killers les plus insaisissables, ce livre décortique les mécanismes du mensonge criminel. Comment ces individus dupent-ils leur entourage, les médias, parfois la France entière ? Pourquoi ces crimes soulèvent-ils plus d'indignation que d'autres ? Comment distinguer le vrai du faux quand la réalité dépasse la fiction ? Une enquête saisissante sur ces manipulateurs qui troublent nos consciences et interrogent notre rapport à la vérité.

Par Philippe Gaudin
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Philippe Gaudin

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Faits de société

La fabrique du mensonge criminel

Philippe Gaudin

Paru le 01/10/2025

Editions de l'Observatoire

21,00 €

ActuaLitté
9791032935194
