Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Inside DZ Mafia

Jean-Michel Verne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une organisation criminelle jusque-là inconnue fait son apparition début 2023 à Marseille. Elle prend le nom de "DZ Mafia" et ne cesse depuis d'étendre son emprise du sud au nord du territoire. Présentée par les autorités comme une "menace majeure", cette mafia spécialisée dans le narcotrafic n'hésite pas à recruter via les réseaux sociaux de jeunes tueurs, souvent mineurs, pour faire régner la terreur à Marseille et dans bien d'autres villes. Cet ouvrage est une immersion profonde dans les arcanes de la "DZ" dont la plupart des meneurs sont aujourd'hui en prison. Ce livre choc est une radiographie alarmante de l'expansion du narcotrafic en France.

Par Jean-Michel Verne
Chez Flammarion

|

Auteur

Jean-Michel Verne

Editeur

Flammarion

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Inside DZ Mafia par Jean-Michel Verne

Commenter ce livre

 

Inside DZ Mafia

Jean-Michel Verne

Paru le 05/11/2025

220 pages

Flammarion

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080462824
9782080462824
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.