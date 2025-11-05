Inside DZ Mafia

Une organisation criminelle jusque-là inconnue fait son apparition début 2023 à Marseille. Elle prend le nom de "DZ Mafia" et ne cesse depuis d'étendre son emprise du sud au nord du territoire. Présentée par les autorités comme une "menace majeure", cette mafia spécialisée dans le narcotrafic n'hésite pas à recruter via les réseaux sociaux de jeunes tueurs, souvent mineurs, pour faire régner la terreur à Marseille et dans bien d'autres villes. Cet ouvrage est une immersion profonde dans les arcanes de la "DZ" dont la plupart des meneurs sont aujourd'hui en prison. Ce livre choc est une radiographie alarmante de l'expansion du narcotrafic en France.