Ghdc : les anciens sites

A travers les photographies de ces lieux déserts, mais vibrants de vie, où le temps semble étrangement suspendu, les quatre photographes nous proposent à la fois un regard artistique et un travail de mémoire indispensable. "Le 18 novembre 2024 est une date historique pour le Grand Hôpital de Charleroi puisque ce jour actait officiellement le transfert des sites IMTR, Reine Fabiola, Saint-Joseph et Sainte-Thérèse vers la nouvelle structure hospitalière située au lieu-dit des Viviers. Ces quatre sites font partie de la mémoire collective des habitants de la métropole. Voués à disparaitre, il m'était impensable de ne pas laisser une trace photographique de ces lieux emblématiques. Avec trois autres photographes, nous avons réalisé, entre le 1er décembre 2024 et le 15 février 2025, les photographies de ces bâtiments déserts. Que de kilomètres parcourus, que de superficies couvertes, que de pièces explorées et que de débats photographiques pour vous proposer cet ouvrage en mémoire de ces hôpitaux maintenant disparus."