#Essais

La beauté cachée des cartes

Jean-Luc Arnaud

La Beauté cachée des cartes est une invitation à porter un autre regard sur les cartes, à les observer de plus près, à plonger au coeur de leurs dessins et textes pour s'émerveiller de leur beauté ainsi révélée. Jean-Luc Arnaud a minutieusement sélectionné plus de 200 morceaux choisis de cartes du monde entier. Extraits de la planche d'origine et de leur contexte, ces fragments deviennent, une fois agrandis, de véritables oeuvres d'art. Surgissent ainsi des paysages, des fleurs, des animaux ou des motifs géométriques, accompagnés de textes poétiques. Les cartes géologiques, météorologiques ou statistiques révèlent des détails insoupçonnés et créent une collection de tableaux abstraits qui transporte dans un voyage inédit et surprenant.

Par Jean-Luc Arnaud
Chez Flammarion

|

Auteur

Jean-Luc Arnaud

Editeur

Flammarion

Genre

Cartographie

La beauté cachée des cartes

Jean-Luc Arnaud

Paru le 05/11/2025

288 pages

Flammarion

35,00 €

ActuaLitté
9782080460325
