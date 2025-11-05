La Beauté cachée des cartes est une invitation à porter un autre regard sur les cartes, à les observer de plus près, à plonger au coeur de leurs dessins et textes pour s'émerveiller de leur beauté ainsi révélée. Jean-Luc Arnaud a minutieusement sélectionné plus de 200 morceaux choisis de cartes du monde entier. Extraits de la planche d'origine et de leur contexte, ces fragments deviennent, une fois agrandis, de véritables oeuvres d'art. Surgissent ainsi des paysages, des fleurs, des animaux ou des motifs géométriques, accompagnés de textes poétiques. Les cartes géologiques, météorologiques ou statistiques révèlent des détails insoupçonnés et créent une collection de tableaux abstraits qui transporte dans un voyage inédit et surprenant.