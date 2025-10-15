Perchées sur des arêtes de haute altitude, suspendues au bord d'imposantes falaises ou nichées au coeur de forêts vierges, des perles architecturales insoupçonnées. Cette étonnante sélection de refuges hors du commun, pensés et conçus pour les environnements parmi les plus sauvages, contraignants et spectaculaires de la planète, célèbre la créativité des architectes et ingénieurs qui en sont à l'origine. Des très innovants bivouacs qui parsèment les Dolomites aux confortables cabanes qui se fondent dans les paysages magiques des fjords norvégiens, en passant par un singulier ensemble d'éco-dômes en Patagonie, on trouvera ici les secrets de conception et modalités d'accès à ces quelque trente-quatre refuges d'exception qui, tous, peuvent accueillir randonneurs et alpinistes pour la nuit. Des écrins de rêve pour l'exploration et la contemplation - l'idéal, en somme, pour vos prochaines excursions en montagne !