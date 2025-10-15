Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Là-haut

Bruno Krebs, Agata Toromanoff

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Perchées sur des arêtes de haute altitude, suspendues au bord d'imposantes falaises ou nichées au coeur de forêts vierges, des perles architecturales insoupçonnées. Cette étonnante sélection de refuges hors du commun, pensés et conçus pour les environnements parmi les plus sauvages, contraignants et spectaculaires de la planète, célèbre la créativité des architectes et ingénieurs qui en sont à l'origine. Des très innovants bivouacs qui parsèment les Dolomites aux confortables cabanes qui se fondent dans les paysages magiques des fjords norvégiens, en passant par un singulier ensemble d'éco-dômes en Patagonie, on trouvera ici les secrets de conception et modalités d'accès à ces quelque trente-quatre refuges d'exception qui, tous, peuvent accueillir randonneurs et alpinistes pour la nuit. Des écrins de rêve pour l'exploration et la contemplation - l'idéal, en somme, pour vos prochaines excursions en montagne !

Par Bruno Krebs, Agata Toromanoff
Chez Glénat

|

Auteur

Bruno Krebs, Agata Toromanoff

Editeur

Glénat

Genre

Thèmes photo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Là-haut par Bruno Krebs, Agata Toromanoff

Commenter ce livre

 

Là-haut

Agata Toromanoff trad. Bruno Krebs

Paru le 15/10/2025

240 pages

Glénat

36,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344070871
9782344070871
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.