La démocratie à l'état gazeux

La France est en pleine ébullition. Aurait-elle basculé d'une démocratie solide, caractérisée par sa stabilité et la centralité du clivage gauche-droite, à une démocratie gazeuse, informe, instable et inflammable ? Ne risque-t-elle pas de voir l'Etat de droit lui-même s'évaporer ? Notre histoire depuis la Seconde Guerre mondiale montre que notre démocratie a plusieurs fois muté, passant d'un état à un autre, comme la matière passe du solide au liquide puis au gazeux. Elle semble aujourd'hui avoir atteint ce dernier stade, dont la multiplication des clivages, la montée des populismes et de la violence politique sont les marqueurs. Demain, ce pourrait bien être l'état plasma, celui de la foudre qui frapperait notre pays si un parti d'extrême droite venait à prendre le pouvoir. Gilles Finchelstein propose une analyse inédite et percutante, convaincu que rien n'est inéluctable, à condition d'engager de profondes réformes pour sauver notre modèle démocratique.