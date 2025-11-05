Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

La démocratie à l'état gazeux

Gilles Finchelstein

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La France est en pleine ébullition. Aurait-elle basculé d'une démocratie solide, caractérisée par sa stabilité et la centralité du clivage gauche-droite, à une démocratie gazeuse, informe, instable et inflammable ? Ne risque-t-elle pas de voir l'Etat de droit lui-même s'évaporer ? Notre histoire depuis la Seconde Guerre mondiale montre que notre démocratie a plusieurs fois muté, passant d'un état à un autre, comme la matière passe du solide au liquide puis au gazeux. Elle semble aujourd'hui avoir atteint ce dernier stade, dont la multiplication des clivages, la montée des populismes et de la violence politique sont les marqueurs. Demain, ce pourrait bien être l'état plasma, celui de la foudre qui frapperait notre pays si un parti d'extrême droite venait à prendre le pouvoir. Gilles Finchelstein propose une analyse inédite et percutante, convaincu que rien n'est inéluctable, à condition d'engager de profondes réformes pour sauver notre modèle démocratique.

Par Gilles Finchelstein
Chez Flammarion

|

Auteur

Gilles Finchelstein

Editeur

Flammarion

Genre

Actualité politique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La démocratie à l'état gazeux par Gilles Finchelstein

Commenter ce livre

 

La démocratie à l'état gazeux

Gilles Finchelstein

Paru le 05/11/2025

250 pages

Flammarion

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080439147
9782080439147
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.