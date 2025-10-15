Inscription
#Roman francophone

Enfanter une étoile qui danse

Amélie Vrla

ActuaLitté
"Avoir un enfant, l'accueillir dans mes bras, dans ma vie, ce serait changer de planète, partir rejoindre les autres astronautes sur Mars sans avoir terminé de comprendre et de connaître la Terre. Ce serait m'embarquer pour une expédition légendaire, faire partie de l'aventure dont tous parlaient (...). Mais ce serait aussi renoncer à aller au bout de la vie que j'avais choisie, sans ambivalence aucune, toutes ces années. Tourner ma tête vers les étoiles lointaines plutôt que plonger sous les mers à mes pieds". Depuis toujours, Mélodie est l'indécision incarnée quant à la question de devenir mère. Lorsque, à trente-sept ans, elle découvre être enceinte, Mélodie panique : le temps lui est désormais compté. Elle doit - urgemment - faire le choix impossible. Veut-elle un enfant ? Ou pas ? Enfanter une étoile qui danse est le récit d'une expérience de grossesse aux antipodes de ce qu'on a tendance à en rapporter, à y projeter : nullement sereine ou aisée, tout sauf béate. L'un des moments les plus complexes, troublants - et dès lors fascinants - de l'existence.

Par Amélie Vrla
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Amélie Vrla

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Enfanter une étoile qui danse

Amélie Vrla

Paru le 15/10/2025

208 pages

Editions L'Harmattan

20,00 €

ActuaLitté
9782336551098
© Notice établie par ORB
