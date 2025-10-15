Inscription
#Beaux livres

Le châtaignier

Roger Bourdu, Robert Bourdu, Thierry Desailly

Une nouvelle édition avec rabats, sur papier de qualité, pour une collection emblématique "Le Nom de l'arbre" qui détaille l'anatomie et les besoins de chaque espèce et dévoile leur personnalité symbolique et leur place dans notre imaginaire. Si vous êtes né entre le 15 et le 24 mai ou entre le 12 et le 21 novembre, le châtaignier est votre arbre tutélaire, selon le calendrier celtique. Fidèle à son image d'arbre paisible, aimable et tolérant, il est le symbole d'une grande honnêteté et d'une franchise exemplaire.

Le châtaignier

Roger Bourdu, Robert Bourdu, Thierry Desailly

Paru le 15/10/2025

Actes Sud Editions

12,00 €

9782330213893
