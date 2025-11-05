Inscription
#Essais

Histoire-géo EMC L3

Laurent Bonnet, Julien Cuminetto

Nouveau concours L3 ! 100 fiches détachables claires et visuelles pour réviser et réussir l'épreuve écrite d'Histoire-Géographie-EMC au CRPE L3 ! - Le descriptif de l'épreuve et des conseils pour maximiser sa note. - Toutes les connaissances au programme expliquées. - Les documents de référence à connaître - Des QCM sur chaque notion pour se tester et des entraînements type CRPE - 50 flashcards pour réviser Bonus : Maitresse Laurianne vous accompagne tout au long de vos révisions avec 10 vidéos inédites de conseil. Rédigé par des auteurs expérimentés : Laurent Bonnet, professeur agrégé d'histoire-géographie, formateur académique dans l'académie d'Aix-Marseille et à l'ISFEC de Marseille, membre du jury de l'épreuve écrite d'application d'Aix-MarseilleJulien Cuminetto, professeur agrégé d'histoire-géographie, inspecteur d'académie, membre du jury de l'épreuve écrite d'application d'Aix-Marseille

Par Laurent Bonnet, Julien Cuminetto
Chez Hachette

|

Auteur

Laurent Bonnet, Julien Cuminetto

Editeur

Hachette

Genre

Concours CRPE

Histoire-géo EMC L3

Laurent Bonnet, Julien Cuminetto

Paru le 05/11/2025

224 pages

Hachette

14,50 €

9782017903789
