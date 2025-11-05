Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Sri Lanka

Collectif, Hachette

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les visites et activités à ne pas manquer, les meilleures adresses locales, des cartes très lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur du Sri Lanka : - Plages, randos faciles, visites de temples ou de sites naturels... le meilleur itinéraire pour découvrir les incontournables de l'île : une boucle de Colombo à Galle en passant par Anuradhapura, le rocher de Sigiriya, Kandy et les plantations de thé. - Des propositions d'extensions pour agrémenter son séjour : sur la côte Est, à l'Ouest ou au Sud pour plus de plages, de surf et de parcs nationaux. - Des pages thématiques illustrées : gastronomie, épices et thé, faune sauvage, temples et bouddhas, randos et massages ayurvédiques. - Nos adresses coup de coeur, locales, pour tous les budgets. - 30 cartes et 150 photos environ. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !

Par Collectif, Hachette
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Asie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sri Lanka par Collectif, Hachette

Commenter ce livre

 

Sri Lanka

Collectif, Hachette

Paru le 05/11/2025

160 pages

Hachette

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017890034
9782017890034
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.