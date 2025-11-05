Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les visites et activités à ne pas manquer, les meilleures adresses locales, des cartes très lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur du Sri Lanka : - Plages, randos faciles, visites de temples ou de sites naturels... le meilleur itinéraire pour découvrir les incontournables de l'île : une boucle de Colombo à Galle en passant par Anuradhapura, le rocher de Sigiriya, Kandy et les plantations de thé. - Des propositions d'extensions pour agrémenter son séjour : sur la côte Est, à l'Ouest ou au Sud pour plus de plages, de surf et de parcs nationaux. - Des pages thématiques illustrées : gastronomie, épices et thé, faune sauvage, temples et bouddhas, randos et massages ayurvédiques. - Nos adresses coup de coeur, locales, pour tous les budgets. - 30 cartes et 150 photos environ. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !