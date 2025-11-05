Une vie de chat

Que vous soyez fan de chat ou que vous appréciez simplement la douceur des ronrons et des petites pattes duveteuses aux coussinets moelleux, découvrez page après page des scènes pleines de tendresse et d'humour. Attrapez vos feutres et crayons et redonnez des couleurs à ces boules de poils, pour une pause 100% cozy ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges