Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Matin d'hiver en musique

Anaïs Brunet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En ce beau matin d'hiver, Mimi et son chat Tosca découvrent leur jardin tout transformé par la neige. Quelle joie ! Mimi laisse ses empreintes dans la neige, grimpe dans l'arbre et fait tomber des flocons sur son chat... qui n'aime pas du tout ça et s'enfuit ! Où est-il parti ? Mimi est très inquiet et le cherche. Ouf ! L'espiègle Tosca revient bientôt pour un gros câlin... Dans cette nouvelle aventure, on s'amuse des jeux malicieux de Mimi, on frémit quand Tosca s'enfuit et on s'attendrit quand les amis sont enfin réunis... Troisième titre de la série d'Anaïs Brunet dédiée aux saisons, cette aventure est rythmée par 5 puces sonores tirées des Danses hongroises (1869) de Johannes Brahms. Initialement composées pour piano à quatre mains, les 21 danses hongroises ont été transcrites pour orchestre par Brahms, puis par d'autres compositeurs.

Par Anaïs Brunet
Chez Editions Didier

|

Auteur

Anaïs Brunet

Editeur

Editions Didier

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Matin d'hiver en musique par Anaïs Brunet

Commenter ce livre

 

Matin d'hiver en musique

Anaïs Brunet

Paru le 15/10/2025

14 pages

Editions Didier

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782278129713
9782278129713
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.