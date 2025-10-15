Matin d'hiver en musique

En ce beau matin d'hiver, Mimi et son chat Tosca découvrent leur jardin tout transformé par la neige. Quelle joie ! Mimi laisse ses empreintes dans la neige, grimpe dans l'arbre et fait tomber des flocons sur son chat... qui n'aime pas du tout ça et s'enfuit ! Où est-il parti ? Mimi est très inquiet et le cherche. Ouf ! L'espiègle Tosca revient bientôt pour un gros câlin... Dans cette nouvelle aventure, on s'amuse des jeux malicieux de Mimi, on frémit quand Tosca s'enfuit et on s'attendrit quand les amis sont enfin réunis... Troisième titre de la série d'Anaïs Brunet dédiée aux saisons, cette aventure est rythmée par 5 puces sonores tirées des Danses hongroises (1869) de Johannes Brahms. Initialement composées pour piano à quatre mains, les 21 danses hongroises ont été transcrites pour orchestre par Brahms, puis par d'autres compositeurs.