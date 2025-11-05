Inscription
#Beaux livres

Tout petit monde

Didi Plums

Plongez dans l'univers réconfortant de ces adorables petits animaux ! A l'heure du bain, au coin du feu ou lors d'une promenade en forêt, redonnez des couleurs au quotidien tout en douceur de ces inséparables amis. Choisissez votre palette et vivez un instant 100% cozy ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges

Par Didi Plums
Chez Hachette

Didi Plums

Hachette

Coloriages adultes

Tout petit monde

Didi Plums

Paru le 05/11/2025

88 pages

Hachette

9,95 €

9782017352945
