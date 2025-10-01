Maîtriser la gestion budgétaire et comptable des CCAS/CIAS

Les Centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS/CIAS) jouent un rôle central dans la mise en oeuvre des politiques sociales en France, en étant à la fois gestionnaires de services médico-sociaux et intermédiaires entre la population et les politiques publiques de solidarité. Cet ouvrage vise à simplifier la compréhension et la gestion financière de ces structures, en détaillant leurs relations essentielles avec les communes, qu'il s'agisse de subventions, de mises à disposition de biens ou de services. Avec l'introduction du référentiel M57, qui remplace la M14, de nouvelles règles de comptabilité et de gestion budgétaire s'appliquent désormais aux CCAS/CIAS. L'ouvrage insiste sur l'importance de produire des documents financiers de qualité, conformes aux principes de sincérité et d'image fidèle, pour renforcer la transparence et la rigueur de la gestion publique. Ce guide pratique s'adresse tant aux élus qu'aux agents, quelles que soient leurs connaissances préalables, et suit une progression logique : délimitation des champs d'intervention, préparation budgétaire et exécution du budget. En apportant une méthode de formalisation des liens entre communes et CCAS, cet ouvrage constitue un outil précieux pour construire un dialogue financier solide et favoriser une gestion efficace des actions sociales au service des citoyens les plus fragiles.