#Essais

Mon précieux porte-bonheur

Le lotus et l'éléphant, A préciser

L'éléphant, figure universelle de sagesse, de force et de protection, se lie à l'aventurine, pierre porte-bonheur souvent associé à la prospérité et l'harmonie. Ce porte-bonheur est idéal pour cultiver un état d'esprit positif, apaiser les tensions et ouvrir la voie aux opportunités. Laissez cet éléphant en aventurine vous accompagner au quotidien et vous guider vers un équilibre intérieur empreint de sérénité et de confiance.

Par Le lotus et l'éléphant, A préciser
Chez Hachette

Auteur

Le lotus et l'éléphant, A préciser

Editeur

Hachette

Genre

Pierres et cristaux

Mon précieux porte-bonheur

Le lotus et l'éléphant, A préciser

Paru le 13/11/2025

32 pages

Hachette

10,90 €

9782017342304
