50 histoires incroyables, 50 portraits crachés en couleur, 50 occasions d'éclater de rire, dans un seul livre, du jamais vu ! Iris Vachamou, Maëlys Glagnouffe, Yanis Zazapilou, Timéo Rognogno et quarante six autres enfants ont une histoire à vous raconter. Chacun à la sienne. Elles sont toutes vraies. L'auteur les a consciencieusement récoltées. Sans rien inventer. Sans rien exagérer. Par exemple, celle de Liam Jonjomble qui grâce à son physique particulier a pu jouer dans le film "A quoi rêvent les limaces ? " Ou Mia Graglou qui remplace tous les prénoms par "saucisse". Ou encore Noah Tronglu qui a fait adopter son petit frère par des dindons. Tout cela est VERIDIQUE. Un roman illustré indispensable pour briller dans les cours de récréation et les dîners mondains.

Gueules de momes

Olivier Ka

Paru le 01/10/2025

112 pages

Editions du Rouergue

15,80 €

9782812627712
