Gueules de momes

50 histoires incroyables, 50 portraits crachés en couleur, 50 occasions d'éclater de rire, dans un seul livre, du jamais vu ! Iris Vachamou, Maëlys Glagnouffe, Yanis Zazapilou, Timéo Rognogno et quarante six autres enfants ont une histoire à vous raconter. Chacun à la sienne. Elles sont toutes vraies. L'auteur les a consciencieusement récoltées. Sans rien inventer. Sans rien exagérer. Par exemple, celle de Liam Jonjomble qui grâce à son physique particulier a pu jouer dans le film "A quoi rêvent les limaces ? " Ou Mia Graglou qui remplace tous les prénoms par "saucisse". Ou encore Noah Tronglu qui a fait adopter son petit frère par des dindons. Tout cela est VERIDIQUE. Un roman illustré indispensable pour briller dans les cours de récréation et les dîners mondains.