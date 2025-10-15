Inscription
#Essais

La nature, entre science et mystère

Chloé Nabédian

Au pied du glacier Taylor, en Antarctique, une cascade couleur sang s'échappe lentement de la glace. Dans le désert du Namib, des cercles parfaits, réguliers, trouent la prairie éphémère de façon inexplicable. Au milieu des terres gelées de Sibérie, un gouffre gigantesque appelé la "porte des enfers" , ne cesse de se creuser. Au coeur du Pacifique Sud, c'est un son étrange qui traverse les eaux, un signal baptisé "bloop" ... Explications géologiques, présences extraterrestres, traces de météorites, cri d'un monstre marin, conséquences du réchauffement climatique ? Pendant des dizaines, parfois des centaines d'années, des experts du monde entier se sont confrontés aux légendes qui entourent ces phénomènes. L'auteure nous entraîne sur le terrain, aux côtés des géologues, physiciens, climatologues, biologistes... et, parfois à la rencontre des peuples qui, depuis des siècles, donnent sens à ces étranges manifestations par leurs récits et leurs croyances. Un livre pédagogique avec des photos et des schémas, qui fait dialoguer savoir scientifique et récits du passé afin de mieux apprivoiser ces grands mystères de la nature. Chloé Nabédian est journaliste spécialisée en météorologie et climat. Après avoir présenté de 2016 à 2022 les journaux météo de France 2, elle a animé le magazine-documentaire "A la vie, à la terre" sur TV5 Monde (2022-2024) et le magazine "Zone d'impact" , sur France 5 (2024). Elle produit et présente le podcast Vert Demain (2025). Conférencière sur les grands enjeux du climat (depuis 2022), elle est vice-présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme (FNH). Elle est également l'autrice de La météo devient-elle folle ? (2019) et des Grands Mystères de la nature (2022) parus aux éditions du Rocher.

Par Chloé Nabédian
Chez Editions du Rocher

|

Auteur

Chloé Nabédian

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Sciences de la vie

La nature, entre science et mystère

Chloé Nabédian

Paru le 15/10/2025

240 pages

Editions du Rocher

22,90 €

