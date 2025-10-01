Découvrez tout le savoir de Cyrille Van Der Stuyft, Chef boulanger et Meilleur Ouvrier de France, dans ce livre de référence sur la boulangerie d'aujourd'hui. 440 pages et 1 500 photos de pains traditionnels et régionaux, à base de farines spéciales, aux graines, sucrés ou apéritifs. Baguette de tradition française, tourte de seigle auvergnate, pain de campagne, couronne bordelaise ou fougasse aux olives : autant de recettes qui ont valu à Cyrille Van Der Stuyft son titre de Meilleur Ouvrier de France.