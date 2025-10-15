Un divorce douloureux fragilise Esther et les week-ends sans son fils sont durs à vivre. Pour se consoler quand elle est seule, elle va s'asseoir sur un banc proche d'un superbe vieux chêne. Un jour, une certaine Ruth semble l'y attendre. Une vieille dame d'un optimisme incroyable sur la vie, qui se met à dévoiler sa jeunesse à Esther, fascinée. Et une jolie amitié en découle. Mais les apparences pourraient être trompeuses. Quels secrets Ruth semble-t-elle garder ? La réponse à cette question mènera Esther vers un long périple, jusqu'au lac de Côme, où elle reconstituera toutes les nuances de la vie de son aînée, et retrouvera le goût de vivre. Un roman d'une grande tendresse sur la solitude, la résilience et la force de l'amitié, peu importe la différence d'âge et d'origine. Triste mais profondément optimisme, Et le chêne est toujours là est baigné d'une lumière comme celle d'automne, qui illumine mais ne brûle pas. Courrier picard. Traduit du suédois par Caroline Berg.