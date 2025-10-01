Inscription
Calendrier officiel Harry Potter

Play Bac

ActuaLitté
Vivez une année au coeur de l'univers d'Harry Potter et retrouvez Harry, Hermione, Ron et bien d'autres sorciers de Poudlard ! Scènes cultes des films, portraits, illustrations graphiques inédites, blasons des 4 maisons... Grâce à ce calendrier, retrouvez chaque semaine vos sorciers préférés de Poudlard dans un format chevalet facile à poser sur son bureau. Une sélection de 52 visuels officiels pour vivre une année 2025 incroyable. Un cadeau idéal, joliment présenté en coffret, pour le Noël de tous les sorciers. Avec en bonus : un poster inédit !

Par Play Bac
Chez Play Bac

Play Bac

Play Bac

Calendriers jeunesse

Calendrier officiel Harry Potter

Play Bac

Paru le 01/10/2025

110 pages

Play Bac

16,90 €

ActuaLitté
9782809693881
