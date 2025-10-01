Calendrier officiel Harry Potter

Vivez une année au coeur de l'univers d'Harry Potter et retrouvez Harry, Hermione, Ron et bien d'autres sorciers de Poudlard ! Scènes cultes des films, portraits, illustrations graphiques inédites, blasons des 4 maisons... Grâce à ce calendrier, retrouvez chaque semaine vos sorciers préférés de Poudlard dans un format chevalet facile à poser sur son bureau. Une sélection de 52 visuels officiels pour vivre une année 2025 incroyable. Un cadeau idéal, joliment présenté en coffret, pour le Noël de tous les sorciers. Avec en bonus : un poster inédit !